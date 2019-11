Serie A: La Lazio garde le rythme

Surprise en Ligue Europa jeudi dernier à domicile par le Celtic FC (1-2), la Lazio de Rome a repris ses bonnes habitudes en championnat ce dimanche. Les hommes de Simone Inzaghi, qui recevaient la visite de Lecce pour le compte de la 12e journée de Serie A, ont signé un quatrième succès de rang (4-2) dans cette compétition.

Joaquin Correa y est allé de son doublé (30e et 80e), Ciro Immobile a marqué sur penalty (77e), et Sergej Milinkovic-Savic (62e) a également fait trembler les filets adverses pour permettre au club de la capitale de remonter provisoirement sur la troisième marche du podium, devant Cagliari, en attendant le résultat de l'AS Rome à Parme un peu plus tard dans la journée. Car dans le même temps, l'Atalanta Bergame est resté muet dans l'antre de la Sampdoria (0-0). Par ailleurs, la Spal renvoie Brescia à la place de lanterne rouge à la faveur de son nul à Udine (0-0).