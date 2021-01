Il n'y a pas eu de match dans ce derby romain. Et cela fait toujours son effet. Contrairement à la saison passée, la Lazio abordait ce choc contre son plus grand rival avec un statut d'outsider contre des Giallorossi installés sur le podium de la Serie A. Mais les hommes de Simone Inzaghi, plus efficaces dans les deux zones de vérité, ont passé une soirée plutôt tranquille.

La Roma sans idée

Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre bien longtemps pour voir les Biancoceslesti débloquer la situation. Et qui d'autre que leur artilleur Ciro Immobile pour s'y coller ? L'emblématique goleador international italien a inscrit un but dans son plus pur style, profitant d'une frappe de Manuel Lazzari relâchée, pour placer son équipe devant dès le quart d'heure de jeu (1-0, 14e).



Roger Ibanez, déjà coupable sur ce but, a fait une nouvelle erreur rédhibitoire dans la foulée, permettant à l'intenable Lazzari d'endosser son costume de passeur pour Luis Alberto, auteur du but du break (2-0, 23e). La Roma, qui tenait plutôt bien le ballon, était donc au pied du mur après la pause. Mais la révolte n'a pas eu lieu après le repos. Au contraire, c'est la Lazio qui a enfoncé le clou par le classieux Luis Alberto, qui y est allé de son doublé en concluant un joli mouvement collectif dans la dernière demi-heure (3-0, 67e). L'affaire était réglée. Dzeko a failli sauver l'honneur en fin de match (85e). Sans réussite. Un soir à oublier pour une Roma sans idée, qui se retrouve désormais de le viseur de la Juve et de l'Atalanta...