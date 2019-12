DIRECT: 45’: GOOOOOOOOOLL !!!! CRISTIANO RONALDO DONNE L’AVANTAGE À LA JUVE JUSTE AVANT LA MI-TEMPS !!!

La Juventus a dominé cette rencontre d'emblée. Les velléités offensives turinoises, entrevues avec une composition alignant Higuain, Dybala et Ronaldo devant (avec un Adrien Rabiot titulaire), se confirmaient sur le pré. Un pressing haut et une justesse technique que ne possédait pas l'adversaire pour une ouverture du score à la 20e minute. Alors que les hommes de Claudio Ranieri se découvraient, Paulo Dybala profitait d'un centre venu de la droite pour s'offrirLa Sampdoria réagissait dix minutes plus tard. Gianluca Caprari profitait d'une remise axiale peu inspirée d'Alex Sandro sur une offensive confuse pour frapper directement et tromper le vétéran piémontais Gigi Buffon. La Juve n’allait pas se résoudre à rentrer aux vestiaires sur ce score de parité indigne de la physionomie du match. Et c'est forcément Cristiano Ronaldo qui intervenait.Rien n'a été marqué dans le second acte, malgré des opportunités turinoises et une certaine fragilité défensive des visiteurs, déjà entrevue lors du premier acte. La Juve s'empare provisoirement seule de la tête du classement devant l'Inter grâce à ce succès.