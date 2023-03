La Juventus Turin avait écopé d’un retrait de 15 points en Serie A en raison de fraudes comptables dans le cadre de transferts de joueurs survenus entre 2018 et 2021. Rebondissement : le club piémontais pourrait échapper à un procès et donc à toute sanction, sportive ou judiciaire, à cause d’un vice de forme.

Le quotidien sportif transalpin « La Gazzetta dello Sport » révèle que la direction des Bianconeri a demandé à obtenir les courriers officiels échangés entre le parquet et le Covisoc (l’organe de contrôle financier de la Fédération italienne de football) en avril 2021. Les avocats engagés par la Juve pensent qu’il y aurait un souci au niveau des dates. Après plusieurs refus du procureur, un tribunal administratif a donné satisfaction aux Turinois. Le Covisoc disposait de sept jours pour leur remettre les fameux documents.

Un retard injustifiable

Si un signalement a été effectué en avril 2021, la procédure ouverte en octobre 2022 n’aurait pas dû être validée. Cette violation du temps de procédure pourrait aboutir à l’annulation du procès. Selon la loi italienne, on dispose de 30 jours pour inscrire l’affaire dans le registre prévu à cet effet puis de 60 jours pour mener une enquête.