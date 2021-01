Serie A : La Juventus doit réapprendre à chasser

Pour la première fois depuis sa remontée en Serie A, la Juventus Turin n'a pas passé le nouvel an dans le top 5 de la Serie A. Même s'ils n'ont perdu qu'une fois, face à la Fiorentina juste avant la trêve (0-3), les hommes d'Andrea Pirlo pointent actuellement au sixième rang du classement.

A cause d'un duel avec Naples à rattraper et d'un grand nombre de matchs nuls (6, personne n'en a plus en Serie A), la Vieille Dame a bouclé l'année 2020 avec du retard sur ses temps de passage habituels. Les Bianconeri ont surtout dix points de retard sur l'AC Milan et neuf sur l'Inter Milan.

Un retard qui s'explique par un début de saison très timide des partenaires de Cristiano Ronaldo. C'est bien simple, avec 24 points en 14 journées, le club piémontais réalise sa deuxième plus mauvaise entame de championnat au XXIe siècle. 24 unités, c'est autant qu'en 2015-2016 et en 2010-2011 mais il n'y a qu'en 2001-2002 que les Turinois ont fait pire avec 22 points à ce stade de la compétition.

239 matchs passés en tête de la Serie A depuis 2011



Ce retard à l'allumage va contraindre la Juve à faire des efforts qu'elle n'a pas souvent eu à faire depuis dix ans. Le nonuple champion d'Italie en titre est dans la peau du chasseur et plus du chassé. C'est avec un état d'esprit bien différent des autres années que l'institution aux 36 titres doit entamer 2021.

Depuis le début de la saison 2011-2012, le club piémontais a occupé la tête du championnat pendant 239 des 356 journées de Serie A disputées. Cela représente un peu plus de six saisons entières en neuf ans et demi. Une régularité folle qui s'est effritée depuis la reprise du championnat. Ces deux dernières années, les partenaires de Gianluigi Buffon étaient encore invaincus après 14 journées.

Cette année, c'est bien différent et cela se traduit par un classement inhabituel du côté de l'Allianz Stadium. Avant cette saison, la Juventus Turin n'avait pas été écarté du top 5 national après plusieurs matchs joués, depuis novembre 2015. Une éternité. Mais la Vieille Dame n'a plus le temps. Les Turinois ne sont plus maîtres de leur destin et ils vont maintenant devoir s'employer comme rarement s'ils veulent conserver leur titre. S'ils ont pris des bonnes résolutions, c'est le moment de les appliquer.