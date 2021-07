Serie A : La Juventus dans une impasse

Une saison à oublier, ou presque. Lors de l'exercice 2020-21, la Juventus Turin a terminé à la quatrième place finale du classement du championnat d'Italie de Serie A. Si, à la clé, il y a évidemment une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, cela reste quelque peu décevant, d'autant plus que la Vieille Dame restait ainsi sur une série plus qu'impressionnante de neuf titres consécutifs de championne d'Italie. L'an passé, la Juve n'a eu qu'une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie à se mettre sous la dent, alors que son parcours dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs s'est arrêté assez prématurément, et plus précisément au stade des huitièmes de finale.

Allegri a été rappelé

Par conséquent, la Juventus semble désormais bien décidée à repartir sur de nouvelles bases. C'est passé par un changement d'entraîneur. Exit le technicien italien Andrea Pirlo (42 ans), remercié après sa toute première année sur un banc d'une formation professionnelle. Pour le remplacer, le club transalpin a rappelé une vieille connaissance, en la personne de l'Italien Massimiliano Allegri (53 ans), déjà en poste entre 2014 et 2019 et sans club depuis son départ. Sous sa houlette, la Juve avait donc remporté cinq de ses neuf fameux titres consécutifs. Désormais, le club doit donc reconstruire, notamment au niveau de son effectif professionnel.

Un nouveau projet autour de Ronaldo ?

Son principal dossier est évidemment celui qui concerne l'attaquant international portugais Cristiano Ronaldo, aujourd'hui âgé de 36 ans. Encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, la star du ballon rond a terminé meilleur buteur du dernier exercice, avec un total de 29 buts inscrits pour également deux passes décisives délivrées. A son sujet, les rumeurs vont bon train, concernant ses éventuelles envies d'ailleurs. Tout dernièrement, son nom a notamment été cité du côté du Paris Saint-Germain. Pour entamer cette nouvelle saison dans les meilleures conditions possibles, la Juventus va certainement devoir, avant toute chose, régler ce dossier. Histoire de savoir si son nouveau projet tournera, encore au moins une année, autour du quintuple Ballon d'Or.