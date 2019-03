Serie A: La Juventus assomme le Napoli

C’était le match à ne pas perdre pour Naples, qui accueillait ce dimanche la Juventus, dans le cadre de la 26e journée de Serie A. Les hommes de Carlo Ancelotti ont pourtant concédé la défaite sur leur pelouse de San Paolo (1-2).

Pour la Juve, s’est en revanche un pas supplémentaire vers le Scudetto puisque les Rossoneri comptent désormais 16 points d’avance sur leur dauphin napolitain.

Chaque équipe a eu sa période. Les visiteurs ont marqué deux fois dans le premier acte, grâce à Pjanic (28e) et Can (39e), avant que Callejon ne réduise la marque pour Naples en seconde période (61e). Insigne a quant à lui loupé le penalty de l'égalisation (84e). Un expulsé également de chaque côté (Meret pour Naples, Pjanic pour Turin), et au final, c'est bien la Juventus qui se rapproche un peu plus du titre.