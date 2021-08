Serie A : La Juve et l'AC Milan veulent succéder à l'Inter

La saison 2021-2022 de Serie A s'ouvre ce week-end. Pour la première fois depuis dix ans, la Juventus ne se présente pas sur la ligne départ avec la qualité de champion en titre. Mais ça ne veut pas dire que la Vieille Dame n'est pas favorite au Scudetto. Avec Cristiano Ronaldo qui est toujours là, Massimiliano Allegri qui a fait son retour et Manuel Locatelli qui est arrivé dans l'entrejeu, le club piémontais semble avoir les armes pour succéder à l'Inter Milan.

Si la tâche du champion en titre s'annonce compliquée avec les départs d'Antonio Conte, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, il ne faudra pas sous-estimer les Nerazzurri. Simone Inzaghi, Edin Dzeko, en attendant un autre renfort qui pourrait être Marcus Thuram, et Denzel Dumfries sont arrivés. S'ils n'ont pas le même pedigree que leurs prédécesseurs, ces recrues ont le potentiel pour maintenir l'Inter Milan aux avants-postes. Dans une course au titre qui s'annonce indécise, tout semble possible. Même l'AC Milan pourrait s'y inviter. Vice-champion en titre, le club lombard a frappé fort sur le marché des transferts en conservant Fikayo Tomori, Sandro Tonali ou Brahim Diaz mais surtout en recrutant Mike Maignan, Fodé Ballo-Touré ou Olivier Giroud. Si l'ancien portier lillois arrive à faire oublier le départ de Gianluigi Donnarumma au PSG, alors les Rossoneri auront une équipe au moins aussi forte que l'an passé. De quoi rêver...

A tous les étages, la lutte s'annonce intense

Si ces trois clubs semblent promis au podium, les prétendants pour s'y inviter sont nombreux. L'Atalanta Bergame va tenter de faire encore mieux que ces deux dernières campagnes alors que la Lazio, l'AS Roma et le Napoli sont entrés dans une nouvelle ère avec les arrivées de Maurizio Sarri, José Mourinho et Luciano Spaletti. Ils seront de sérieux outsiders.

Dans le bas du classement, le Genoa va tenter de surfer sur sa bonne fin de saison 2020-2021 pour ne pas revivre une année galère à lutter pour le maintien. Emmené par Thiago Motta, Spezia va essayer de conserver sa place dans l'élite du football italien. Pour y arriver, il faudra mettre au moins trois adversaires derrière. Si Empoli, le champion de Serie B en titre semble armé pour éviter la relégation, Venise et Salernitana vont devoir s'employer.