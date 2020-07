Serie A : La Juve assure avec un doublé de Ronaldo

50 buts en Premier League, Liga et Serie A. La première réalisation de Cr7 intervenait à la 51e minute. Un penalty transformé suite à une main de Bastos dans la surface. La seconde allait suivre très vite (54e) suite à un très bon travail de Dybala pour le 30e but de l'ancien madrilène en Serie A cette saison. Rassasié, Ronaldo ? Non. Dix minutes plus tard, sa reprise de la tête venait heurter le haut de la transversale de Strakosha suite à une nouvelle étincelle d'un Dybala insaisissable. La Lazio profitera d'un temps fort pour égaliser à dix minutes du terme par Immobile sur penalty, se faisant justice lui-même après avoir subi une faute de Bonucci dans le rectangle adverse. 2-1, ce sera d'ailleurs le score final. La Juve renoue avec la victoire après trois matches sans succès et Cr7 s'offre une nouvelle moisson de records.



La Lazio n'avait pas bonne mine au coup de sifflet initial. Les Biancocelesti restaient sur 3 défaites et 1 nul lors de leurs 4 derniers matches et Simone Inzaghi devait faire face à une avalanche de blessés et à la suspension de Patric. La mission des Laziale, gagner face à la Juve pour dépasser l'Atalanta et remonter sur le podium, semblait très ardue. Et cela s'est d'ailleurs vérifié sur le pré. Dès la 11e minute et suite à un coup franc, un service de De Ligt trouvait Sandro dont la reprise du crâne venait taper le montant gauche de Strakosha. Peu après la demi-heure de jeu, une échappée de Rabiot lui permettait de tester les réflexes du portier visiteur dans un angle compliqué. Mais juste avant le repos, Immobile, le buteur maison de la Laio, rétorquait avec une frappe lourde qui heurtait le poteau droit de Szczesny.La seconde période portera le sceau de Cristiano Ronaldo, décisif, comme souvent dans les grands rendez-vous. Le Portugais marquera deux buts en deux minutes pour assommer les Laziale et devenir, accessoirement, le premier joueur à marquer plus de