Serie A : la date de reprise de la saison dévoilée

L'exercice 2019-2020 de Serie A s'est achevé tardivement étant donné que le championnat italien avait été l'un des derniers à reprendre après la reprise des compétitions en Europe. Comme d'habitude au cours des dernières saisons, il s'est terminé sur un sacre de la Juventus Turin, même si l'Inter Milan, dirigé par Antonio Conte, a su se hisser à la seconde place du classement, un point derrière.



Ce lundi était un jour important car la Fédération italienne de football (FIGC) a fixé la date de la Serie A pour l'édition 2020-2021. C'est à partir du week-end du 19-20 septembre que le championnat débutera. Au niveau des autres championnats majeurs, la Ligue 1 a déjà repris, avec deux journées disputées (pas de façon intégrale). La Premier League reprendra le 12 septembre, au même titre que la Liga. La Bundesliga, elle, va débuter pour son exercice 2020-2021 le 18 septembre prochain.

La Juventus sera encore une fois l'équipe à battre

L'adversaire à battre sera évidemment la Juventus Turin, qui reste sur une série de titres consécutifs très importants, au nombre de neuf. Après le licenciement de Maurizio Sarri, c'est Andrea Pirlo, ancien milieu de terrain de la Vieille Dame, qui a été nommé à la tête de l'équipe première, alors qu'il devait diriger l'équipe des moins de 23 ans, qui évolue en Serie C, initialement.



" J’aime le 4-3-3, mais bien sûr, si vous vous rendez compte que les joueurs ne peuvent pas vraiment travailler de cette façon, vous vous adaptez et vous les utilisez dans un système différent. Si vous êtes trop obsédé par un système et que vos joueurs ne peuvent pas le faire, alors vous perdez du temps et n’en tirez pas le meilleur parti", avait-il notamment indiqué, lors de sa conférence de presse de présentation.