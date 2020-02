Cristiano Ronaldo a fêté ses 35 ans la semaine dernière, mais la superstar portugaise semble défier les lois de la physique. Auteur d’un but sensationnel face à l’Hellas Vérone , CR7 a déploré la prestation collective globale de son équipe, qui s’est inclinée 2-1 . Depuis plus d’un mois, Ronaldo affiche pourtant une forme étincelante. L’ancien Madrilène a même établi un nouveau record en devenant le premier joueur de la Juve à inscrire au moins un but sur ses 10 dernières sorties.