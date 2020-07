Serie A : Juventus, penalty compte double

Pour éviter la défaite face à l'Atalanta ce week-end (2-2), la Juventus a eu de la réussite. Le club piémontais a profité de deux penalties transformés par Cristiano Ronaldo pour éviter la défaite face au 3eme du classement. Durant cette rencontre, le Portugais a passé la barre des dix penaltys transformés en une saison de Serie A. Un chiffre élevé, qui prouve à quel point les arbitres sifflent en faveur des Turinois dans la surface de réparation adverse. Mais ce n'est pas un record. Ni pour l'ancien Ballon d'Or, ni pour son équipe.

Le résumé de Juventus - Atalanta



Genoa et Lazio se partagent le record de penaltys



Quand la Juve obtient un penalty, elle ne perd jamais

Première de la Serie A, la Vieille Dame n'est pas la reine des penaltys. Au classement des équipes qui ont eu le plus de coups de pied de réparation, le Genoa et la Lazio se partagent la couronne. Ces deux formations ont eu une chance de marquer depuis le point situé à onze mètres du but adverse à 15 reprises. Un niveau jamais atteint en Italie ces 15 dernières saisons. Derrière ce duo de tête, on retrouve Lecce avec 13 penaltys obtenus. La Juventus se retrouve au pied du podium avec un de moins. Alors pourquoi a-t-on l'impression que les Turinois obtiennent plus de penalties que les autres ? Peut-être parce que ces derniers temps, ils se sont enchaînés.C'est presque deux fois plus que pour le Napoli sur l'intégralité de la saison. C'est surtout une série en cours avec laquelle personne ne rivalise.

Si la Juventus semble favorisée au niveau des penalies, c'est surtout parce que les Bianconeri ne tremblent pas au moment de punir l'adversaire. C'est un 12/12 depuis le début de la saison dans cet exercice. Cristiano Ronaldo en a transformé 11 (autant que Ciro Immobile), Paulo Dybala 1. Ce 100% n'est partagé qu'avec trois autres formations Milan (8 penaltys), Brescia et Naples (3 chacun). Si un penalty sifflé en faveur de la Juve est synonyme de but, il est aussi le meilleur moyen d'éloigner la défaite.

Les hommes de Maurizio Sarri n'ont jamais perdu quand ils ont provoqué une faute dans la surface de réparation adverse : 7 victoires – 3 nuls. Une efficacité remarquable et nécessaire pour occuper la tête du championnat quand on fait partie des équipes les plus sanctionnés dans ce domaine. Car si la Juventus provoque beaucoup de penalties, elle en concède presque autant. Les champions d'Italie en titre ont été sanctionnés dix fois, dont sept pour des fautes de main. Seul Lecce fait pire avec 12 penaltys contre. A Turin, tout est donc vraiment histoire de penalties.