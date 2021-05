Serie A : Juventus - Milan, un choc pour limiter la casse

Pour la première fois depuis de longues années, la Juventus Turin et l'AC Milan ont le même objectif : une qualification en Ligue des Champions. Avant de s'affronter à l'Allianz Stadium ce dimanche soir, les deux équipes se suivent au classement de la Serie A. Les Bianconeri, quatrièmes, et les Rossoneri, cinquièmes, ont le même nombre de points et ne sont départagés que par le résultat du match aller, une victoire 3-1 de la Vieille Dame.

C'était la première défaite de la saison en championnat des hommes de Stefano Pioli. Depuis ce duel du début du mois de janvier, les Milanais ont reculé au classement mais les Turinois ne sont pas parvenus à avancer.



Quatre équipes pour trois places restantes en C1

Au coup d'envoi de leur match retour comptant pour la 35eme journée de Serie A, l'un est virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions alors que l'autre devrait se contenter de la Ligue Europa si le championnat s'arrêtait là. La Juve et l'AC Milan sont impliqués dans une lutte à quatre avec Naples et l'Atalanta Bergame pour les trois dernières places qualificatives pour la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Terminer au cinquième rang et manquer la qualification pour la C1 serait cruel pour l'un comme pour l'autre.

Entre le nonuple champion d'Italie en titre qui vient de perdre sa couronne et la formation qui a occupé la première place de la Serie A pendant presque toute la phase aller du championnat, les grandes ambitions pourraient laisser la place à une grande déception. Le perdant de cette confrontation directe entre Piémontais et Lombards se retrouvera dans une situation bien délicate au restant en-dehors du top 4 italien alors que le vainqueur peut espérer être le nouveau dauphin de l'Inter Milan. Si les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui veulent assurer l'essentiel et ceux de Zlatan Ibrahimovic qui ne veulent pas tout gâcher ont le même objectif, ils ne pourront peut-être pas tous le remplir.