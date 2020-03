Serie A : Juventus, Lazio Rome, Inter Milan... Le bilan de la saison

Premier des cinq grands championnats à l'arrêt, la Serie A est donc pour le moment à l'arrêt sans savoir quand elle pourra reprendre, à cause de la pandémie de coronavirus qui touche durement l'Italie. Ainsi, après 25-26 journées disputées dans le championnat transalpin, l'heure est au bilan.

Si le classement est gelé, la Juventus Turin conserverait non sans mal son titre de championne en Serie A, soit le 36eme de son histoire et le 9eme de suite. Un titre qui pourrait être remporté d'un rien, car la Lazio Rome suit à un point de la Vieille Dame, grâce notamment aux 27 réalisations de Ciro Immobile, le meilleur buteur du championnat devant Cristiano Ronado (21). Longtemps à la lutte avec la Juve, l'Inter Milan va moins bien dernièrement et compléterait le podium.

L'Atalanta confirme, Naples minimise la casse



Derrière ce superbe trio en Italie, l'Atalanta Bergame est 4eme et confirmerait cette saison, après un exercice 2018-19 déjà historique pour le club. Engagés en Ligue des Champions, les joueurs de Gian Piero Gasperini pourraient donc encore émerveiller l'Europe. Pas loin d'eux, à trois unités, on retrouve l'AS Rome (5eme) qui alterne le bon et le moins bon cette saison et serait alors qualifié pour la Ligue Europa, comme cette saison.

Malgré de nombreux déboires notamment durant l'automne dernier, Naples a réussi à rebondir avec Gennaro Gattuso est se place pour le moment à la 6eme place, soit également en coupe d'Europe. Parmi les prétendants aux premières places, l'AC Milan manquerait encore une fois le coche, en étant 7eme.

L'ascenseur pour Lecce et Brescia ?



Enfin, en bas de tableau, deux promus pourraient retrouver l'échelon inférieur. Après leur montée en Serie A cette saison, Lecce et Brescia sont actuellement en position pour redescendre. A l'inverse, l'Hellas Vérone, le 3eme promu de l'exercice 2019-20, est la belle surprise de la saison en Italie (8eme).

Après une intense bataille pour le maintien, le Genoa et la Sampdoria réussiraient à rester dans l'élite du football italien, alors que la Spal serait relégable à l'heure actuelle. Reste cependant à savoir quelles décisions les instances prendront suite à cette situation inédite.