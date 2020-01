Serie A : Jusqu'où peut aller l'Atalanta Bergame ?

3 - L'Atalanta 🥉 a terminé sur le podium de la Serie A pour la 1ère fois de son histoire s'offrant également sa toute 1ère qualification en Ligue des Champions. Le club a également terminé avec la meilleure attaque du championnat en inscrivant 77 buts 🔥. Exploit. pic.twitter.com/pBtNydDXXc

Gasperini, le magicien de Bergame

1 - Sous le format actuel de la Ligue des Champions (depuis 2003/04), l’Atalanta 🇮🇹 est devenu la 1e équipe à se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition après avoir perdu ses 3 premiers matches de groupes. Protagoniste. pic.twitter.com/xDB2XxAbbM

Le modèle de l'Atalanta tourne à plein régime

Petit à petit, l'Atalanta Bergame est en train de s'imposer dans le paysage du football italien. Club assez méconnu, les Orobici bouleversent la donne depuis quelques saisons maintenant. Pensionnaire de Serie A, l'autre formation nerazzurri a changé de dimension depuis 2016. En effet, c'est à ce moment-là que Gian Piero Gasperini a remplacé Edoardo Reja à la tête de la Dea. Un changement d'entraîneur qui a depuis considérablement modifié l'histoire du club. Habituée au milieu de tableau en championnat italien, l'Atalanta est depuis devenue un club qui joue les premiers rôles. En 2016-17, pour sa première saison là-bas, celui qui n'avait alors guère brillé à Crotone ou au Genoa a su hisser Bergame à la quatrième place, devant notamment la Lazio Rome, l'AC Milan et l'Inter Milan.En 2017-18, ce fut une septième place derrière tous les gros cadors de Serie A. Mais, c'est surtout l'an dernier, que Gasperini a fait très fort en arrivant à finir sur le podium, derrière la Juventus Turin et Naples, et a ainsi qualifié l'équipe pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe, la Dea a continué d'impressionner en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la compétition, après avoir débuté par trois défaites. Contre les Espagnols de Valence, le club aura même une belle carte à jouer et pourra légitimement espérer continuer son rêve européen... à San Siro, le Stade Atleti Azzurri d'Italia, l'antre habituelle, n'étant pour le moment pas conforme pour recevoir les joutes européennes.Qu'importe, l'Atalanta, notamment reconnue pour son jeu si séduisant, va pour le mieux. En effet, si sur le terrain tout va bien, les finances du club sont également plutôt très bonnes. Grâce à Giovanni Sartori et Gabriele Zamagna, respectivement directeur technique et directeur sportif, le club réalise depuis quelques années de belles affaires sur le marché des transferts. Comme Franck Kessié et Bryan Cristante, achetés pour presque rien et revendus avec une énorme plus-value à la clef. Dernièrement, c'est la vente de Dejan Kulusevski, actuellement prêté à Parme, à la Juventus pour au moins 35 millions d'euros qui a animé le mercato hivernal. Lundi, contre les Gialloblù justement, Bergame tentera de rester à portée du top 4 en Serie A, eux qui comptent actuellement quatre longueurs de retard sur l'AS Rome. En tout cas, la Dea semble avoir encore de beaux jours devant elle.