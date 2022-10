Serie A (J9) : Milan maîtrise la Juventus

L'AC Milan et la Juventus ont beau se contenter d'un début de saison en dents de scie, c'était bien sûr un véritable choc qui les opposait samedi à San Siro. Et le vainqueur devait justement en profiter pour se lancer : en l'occurrence ce sont les Rossoneri, battus 3-0 dans la semaine à Chelsea en Ligue des champions, qui décrochent le gros lot, vainqueurs 2-0 malgré un début de match plus en faveur des Turinois. Mais ceux-ci n'ont pas réussi à se procurer la moindre occasion franche, au contraire des Milanais. Rafael Leao a d'abord trouvé le poteau (20eme), puis Fikayo Tomori a débloqué la situation dans le temps additionnel de la première période (45eme+1) sur une passe d'Olivier Giroud, titulaire comme trois autres Français - Theo Hernandez et Pierre Kalulu à Milan, Adrien Rabiot à la Juve.



Trop déstabilisant, à un tel moment de la rencontre, pour des Bianconeri qui restent convalescents. Surtout que Brahim Diaz, d'un petit exploit personnel, en a remis une couche dès le retour des vestiaires ou presque (2-0, 54eme). Milan aurait pu porter l'addition à 3-0 en toute fin de match, mais Divock Origi a buté sur Szczesny (90eme+2). Les champions tiennent peut-être leur partie référence et reviennent à égalité de points avec Naples et l'Atalanta, qui ont disputé une rencontre de moins et impriment un gros rythme en tête du championnat. Pour la Juve, c'est le retour d'une sacrée soupe à la grimace avec une huitième place, à déjà sept longueurs de son hôte du soir. L'Inter, vainqueur un peu plus tôt à Sassuolo (1-2), en profite pour doubler les Turinois d'un point.