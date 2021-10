Serie A (J7) : Naples reste invaincu, l’AC Milan solide dauphin

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

💪 L’AC Milan résiste à l’Atalanta dans une fin de match spectaculaire, 3-2 !

💨 Avec un but après 28 secondes signé Calabria !

💫 Et des banderilles de Tonali et Leao !

🎊 Les Rossoneri sont deuxièmes !https://t.co/iDnMkAqG0A

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 3, 2021

L’AC Milan a répondu à l’Inter

Le Napoli est imperturbable cette saison en Serie A ! Les joueurs de Luciano Spalletti sont allés chercher à Florence une septième victoire en autant de rencontres dans une rencontre accrochée. C’est, en effet, la Fiorentina qui a frappé la première peu avant la demi-heure de jeu. Sur un corner frappé depuis l’aile gauche par Cristiano Biraghi, la remise de Dusan Vlahovic au deuxième poteau a parfaitement trouvé Lucas Martinez Quarta. La volée du défenseur florentin laisse David Ospina sans réaction. La réaction napolitaine est intervenue moins de dix minutes plus tard quand ce même Lucas Martinez Quarta s’est mis à la faute que Victor Osimhen dans sa surface de réparation. Lorenzo Insigne a alors eu l’opportunité d’égaliser… mais le buteur italien a vu Bartlomiej Dragowski s’interposer sur ce penalty. Mais le gardien polonais n’a fait que retarder l’échéance puisque, dans la continuité, Hirving Lozano est venu le fusiller. Naples n’a pas attendu cinq minutes après la reprise pour passer devant au tableau d’affichage. Sur un coup franc joué par Piotr Zilinski, Amir Rrahmani s’est élevé plus haut que tout le monde pour piquer sa tête et tromper le gardien de la Fiorentina. Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup mais le score n’a pas bougé. Le Napoli conserve solidement la tête avec cette septième victoire (1-2).Alors que l’Inter Milan s’était installé à la deuxième place ce samedi après son succès à Sassuolo, le rival honni a parfaitement répondu. Sur la pelouse de l’Atalanta Bergame, l’AC Milan est allé chercher une troisième victoire consécutive. Et les Rossoneri n’ont pas été en retard car Davide Calabria a ouvert le score après… 28 petites secondes ! Le capitaine milanais a trompé Juan Musso après une passe en profondeur parfaitement ajusté de Théo Hernandez. Au quart d’heure de jeu, Duwan Zapata a perdu son duel face à Mike Maignan avant que le gardien français n’interviennet face à Davide Zappacosta. C’est à trois minutes de la pause que Sandro Tonali a fait le break pour l’AC Milan. Profitant d’une relance manquée de Remo Freuler, le milieu milanais s’est présenté face à Juan Musso pour doubler l’avantage de son équipe. Les Rossoneri ont eu deux occasions de tripler la mise mais il leur a fallu attendre la 78eme minute pour que Rafael Leão n’y parvienne. L’ancien Lillois est venu conclure une contre-attaque initiée par Franck Kessié depuis sa propre surface de réparation avant un relais ébouriffant de Théo Hernandez. Avec trois buts d’écart, l’AC Milan pouvait souffler… mais le VAR est venu s’en mêler ! En voulant contrer d’un tacle une frappe de Davide Zappacosta, Junior Messias a vu le ballon ricocher sur sa cuisse avant d’heurter son coude levé. L’arbitre a vérifié l’action et accordé un penalty à l’Atalanta Bergame face à des Milanais stupéfaits. Duwan Zapata n’a pas tremblé pour tromper Mike Maignan d’une mine sous la barre. Entré en fin de match, l’ancien Monégasque Mario Pasalic a donné des frayeurs aux Rossoneri. Quatre minutes dans le temps additionnel, le milieu bergamasque a bonifié une remontée de balle de Duwan Zapata pour ramener son équipe à une longueur. Les Lombards ont alors fulminé, considérant que ce dernier avait fait faute sur Junior Messias sur cette action mais l’arbitre n’a pas bronché. Malgré cela, l’AC Milan signe sa sixième victoire en sept journées (2-3) et reste à deux points de Naples.