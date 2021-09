🔚 | FINITA#InterAtalanta termina dopo 96' minuti con il risultato di 2️⃣-2️⃣,dopo un match intenso e ricco di emozioni

Et à la fin, tout s'emballe

Quel match ! Les spectateurs présents ce samedi dans les travées de Giuseppe-Meazza pour la rencontre qui opposait l'Inter Milan à l'Atalanta Bergame ont été servis. Même si la déception de ne pas l'avoir emporté sur les visiteurs était sûrement présente, les supporters milanais pourront aussi se satisfaire de ne pas avoir assisté au premier revers de la saison des leurs. Au final, le résultat nul spectaculaire reflète parfaitement le déroulement de ce match fou (2-2, 6e journée de Serie A).Et il ne fallait pas être en retard puisque les choses sérieuses ont débuté dès la cinquième minute de jeu avec la, son quatrième but de la saison. Puis les locaux se sont bizarrement éteints, laissant la direction du jeu à leurs adversaires.Les occasions se sont alors enchaînées pour... Et qu'il ne soit au départ de l'action amenant le deuxième but des visiteurs,. La tête à l'envers, les Nerazzurri ont fait le dos rond jusqu'à la pause. Et même chose à la reprise de la rencontre, car l'Atalanta a continué de faire le jeu, sans parvenir à faire le break. Et soudain, comme lors du premier acte, les choses se sont à nouveau inversées et l'Inter a ressorti brusquement la tête de l'eau.Enchaînant à son tour les occasions (52e, 62e, 68e),, auteur de sa 90e réalisation en 205 matchs joués en Serie A. Sauvés les Milanais ? C'est ce qu'ils ont pensé, d'autant qu'ils ont bénéficié d'un. Pire, ils ont encaissé un but de Roberto Piccoli, finalement annulé par la VAR après de longues minutes de tergiversation (88e). De quoi se quitter bons amis malgré la frustration de ne pas avoir pu l'emporter. Au classement provisoire, l'Inter et l'Atalanta restent respectivement 3e et 5e. Les Bleu et Noir sont à deux longueurs de [LINK url="https://sports.orange.fr/football/italie/article/ac-milan-la-belle-histoire-de-daniel-maldini-exclu-CNT000001EJAko.html"]l'AC Milan, tombeur de La Spezia (2-1) avec un but de Daniel Maldini[/LINK].