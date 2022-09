Le football du 21e siècle démontre que passé trente ans, un attaquant se trouve loin d'envisager la retraite. Le exemples de Karim Benzema (Real Madrid) et Robert Lewandowski (Bayern Munich puis FC Barcelone), 34 ans tous les deux, forcent l'admiration.



Olivier Giroud défie lui aussi le temps de manière respectable. Celui qui fêtera ses 36 ans à la fin du mois, se rend indispensable à l'AC Milan où il a débarqué il y a un an.



Samedi après-midi, le champion du monde 2018 a marqué de son empreinte le bouillant derby lombard.



Avant sa sortie à la 73e minute, Olivier Giroud avait inscrit le deuxième but des Rossoneri (2-1, 54e) et délivré une passe décisive pour l'ex-lillois Rafael Leao (3-1, 60e), auteur de son côté d'un doublé.



Grâce au Français et au Portugais, le champion d'Italie en titre s'adjuge ce match de prestige de l'autre côté des Alpes 3-2, malgré la réduction de l'écart d'Edin Dzeko.