Serie A (J4) : L'AS Rome prend la tête, fortunes diverses pour les Milanais

. Ce mardi soir, Paulo Dybala a enfilé son plus beau costume en faveur de la formation de José Mourinho contre Monza (3-0). L'Argentin, recrue star de l'été, a inscrit ses 2 premières réalisations sous ses nouvelles couleurs. D'abord, il a ouvert le score après avoir profité d'une belle déviation de Tammy Abraham (18ème) puis a doublé le score en profitant d'un ballon repoussé sur un tir de son coéquipier (32ème). Largement supérieure, la formation du club de la capitale a su élargir son avance à l'heure de jeu, grâce à une réalisation d'Ibanez (61ème). Pour Monza, dont Silvio Berlusconi est propriétaire, il s'agit de la quatrième défaite en autant de matchs.Leader avant les matchs du soir, l'AC Milan s'est montré particulièrement maladroit face à Sassuolo (0-0). Dans une rencontre assez terne et lors de laquelle un Olivier Giroud peu inspiré a cédé sa place à Yacine Adli lors de la 73ème minute, les champions d'Italie en titre ont pu s'en remettre à un Mike Maignan impérial. L'ancien gardien de Lille a en effetSi l'AC Milan a cédé 2 points,. Face à la Cremonese, promue cette saison, les joueurs de Simone Inzaghi ont déroulé grâce à des réalisations de Joaquín Correa, Nicolò Barella et Lautaro Martinez. La réduction de l'écart par Okereke d'une frappe imparable a permis de sauver l'honneur (3-1). Après 4 journées, dans l'attente des autres matchs, l'AS Rome possède 1 point d'avance sur l'Inter et 2 sur l'AC Milan, qui figure sur la dernière marche d'un podium qui devrait bouger dès mercredi, avec Naples et la Lazio, prétendants à la première place.