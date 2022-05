Serie A (J37) : La Juve accrochée par la Lazio dans l'émotion

Dybala ému aux larmes

Milinkovic-Savic

Déjà assurée de terminer la saison de Serie A à la 4ème place, la formation de Massimiliano Allegri voyait, ce lundi soir, son légendaire capitaine Giorgio Chiellini et le "joyau" Paulo Dybala disputer leur dernier match du côté de l'Allianz Stadium, contre la Lazio Rome. Âgé de 37 ans, le premier a quitté la pelouse lors de la 17ème minute sous une véritable ovation, cédant par la même occasion son brassard au second. En fin de contrat, le défenseur italien (17 ans passés au club, 19 trophées) a été remplacé par Matthijs de Ligt.Sur le terrain, la Juventus a été plutôt réaliste lors du premier acte, marquant par deux fois grâce à Dusan Vlahovic (10ème) et Alvaro Morata (36ème). Dominatrice au niveau des occasions produites, la Lazio Rome de Maurizio Sarri a su revenir des vestiaires avec une ambition plus accrue, symbolisée par la réduction de l'écart lors de la 51ème minute. La reprise de la tête de Patric a été déviée par Alex Sandro dans les filets de Mattia Perin.À mesure que le temps s'écoulait, on attendait de voir la sortie de Paulo Dybala, qui a eu lieu à la 77ème minute. En larmes, et sous une nouvelle ovation, l'Argentin a été enlacé par ses coéquipiers sur le terrain, avant d'aller saluer son ancien entraîneur, Maurizio Sarri, et également son capitaine, Giorgio Chiellini. Le score, lui, a évolué, cara égalisé dans les derniers instants du match (93ème).avec 3 points d'avance sur l'AS Rome et 4 sur la Fiorentina, avant la dernière journée.