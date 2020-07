Serie A (J36) : L'AS Rome se rapproche de la 5eme place, la Lazio recolle au podium

Veretout offre les trois points de la victoire à l’AS Rome

SERIE A / 36EME JOURNEE

Vendredi 24 juillet 2020

Samedi 25 juillet 2020

Dimanche 26 juillet 2020

La course aux places sur le podium n’est pas encore terminée en Serie A ! Si l’Inter Milan a facilement battu le Genoa ce samedi, la mauvaise affaire de la 36eme journée du championnat d’Italie est pour l’Atalanta Bergame. Accrochée par l’AC Milan ce vendredi, l’équipe de Gian Piero Gasperini a vu la Lazio Rome revenir à égalité de points ce dimanche. En effet, les Laziale n’ont fait qu’une bouchée du Hellas Vérone, qui enchaîne un septième match sans victoire. Pourtant, ce sont bien les Gialloblu qui ont lancé les hostilités avec un pénalty de Sofyan Amrabat peu avant la mi-temps mais Ciro Immobile, là-aussi sur penalty, a remis la Lazio dans le sens de la marche. Dès lors, les Romains ont mis la main sur le match avec Sergej Milinkovic-Savic, Joaquin Correa puis le triplé de Ciro Immobile qui ont scellé le sort de la rencontre (1-5). Avec cette victoire, la Lazio Rome compte le même nombre de points que l’Atalanta Bergame et reste à une longueur de l’Inter Milan.Le match nul entre l’Atalanta Bergame et l’AC Milan ce vendredi a finalement fait un autre heureux. Dans la douleur, l’AS Rome est parvenue à prendre le meilleur sur la Fiorentina au Stadio Olimpico. Il a toutefois fallu attendre la dernière minute du premier acte pour voir les Giallorossi prendre l’ascendant sur la Viola grâce à une pénalty du Français Jordan Veretout. Un effort qui a été réduit à néant neuf minutes après la pause avec une réalisation de Nikola Milenkovic. La décision s’est finaement fait dans les cinq dernières minutes quand, à la suite d’une faute de Pietro Terraciano sur Daniele Chiffi, l’arbitre a accordé un deuxième pénalty aux Romains, que le joueur prêté à l’AS Rome par la... Fiorentina ne s’est pas fait prier pour le transformer. Cette courte victoire (2-1) est précieuse pour le club romain qui prend désormais quatre points d’avance sur l’AC Milan dans la course à la cinquième place, qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa.AC Milan - Atalanta Bergame : 1-1Brescia -: 1-2Genoa -: 0-3- Sassuolo : 2-0- Lecce : 3-2Cagliari -: 0-1Hellas Vérone -: 1-5- Fiorentina : 2-1Spal - Torino : 1-1Juventus - Sampdoria