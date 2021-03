Serie A (J27) : L’AC Milan perd du terrain sur l’Inter et voit revenir la Juventus

Si l’Inter Milan s’envole en tête du classement de la Serie A, la lutte sera acharnée pour la deuxième place. Les Nerazzurri, en déplacement sur la pelouse du Torino, ont mis plus d’une heure pour trouver la solution. Il a fallu un penalty de Romelu Lukaku (62eme minute) pour voir l’Inter prendre l’avantage... mais ça n’aura tenu que huit minutes. Antonio Sanabria a remis les deux équipes à égalité à l’entame des 20 dernières minutes. Les Interistes ont alors poussé et Lautaro Martinez s’est mué en sauveur à cinq minutes du terme de la rencontre pour permettre à l’Inter de signer sa 20eme victoire de la saison (1-2), la huitième de suite en championnat pour un onzième match sans défaite, et de repousser l’AC Milan à neuf points.

Milan perd des plumes

Dans l’affiche de ce dimanche soir, l’AC Milan avait l’occasion de garder le contact avec son rival historique. Mais, sur la pelouse du Stade Giuseppe-Meazza, les joueurs de Stefano Pioli ont vécu une mauvaise soirée face à Naples. Toujours sans Zlatan Ibrahimovic et Mario Mandzukic, les Rossoneri n’ont pas trouvé la faille en première période. Pire encore, quatre minutes après la reprise, Matteo Politano est allé tromper Gianluigi Donnarumma pour donner l’avantage aux Napolitains. Le banc milanais a alors lancé ses forces vives mais les entrées d’Ante Rebic ou Brahim Diaz n’on pas eu l’effet escompté, le Croate étant même expulsé dans le temps additionnel. Naples signe un deuxième succès de suite (0-1) et rester en course pour les places en Ligue des Champions. Pour l’AC Milan, le coup est rude car si l’Inter creuse l’écart... la Juventus revient fort.

C.Ronaldo guide la Juventus

En effet, peu avant le duel entre l’AC Milan et Naples, le club turinois n’a pas manqué son déplacement sur la pelouse de Cagliari. A la demi-heure de jeu, le sort du match ne faisait plus aucun doute grâce à un homme : Cristiano Ronaldo. Auteur de l’ouverture du score à la 10eme minute, le Portugais a doublé la mise sur penalty à la 25eme minute avant de profiter d’une offrande de Federico Chiesa pour signer un triplé qui a mis la « Vieille Dame » sur de bons rails. La réduction de l’écart de Giovanni Simeone peu après l’heure de jeu ne restera qu’une péripétie dans cette rencontre. Avec cette troisième victoire consécutive en championnat, la Juventus revient à un point de l’AC Milan avec un match en retard. Le club turinois, après avoir vécu des turbulences, est parfaitement relancé dans la course au podium de la Serie A.