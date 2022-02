Les sommets sont encore loin. La Juve commençait enfin à les apercevoir, mais elle est retombée dans ses travers. Le derby était pourtant une occasion idéale pour renforcer les certitudes et faire une belle opération en haut de tableau. C'est raté. Cette Vieille Dame, qui a fait son âge, pourra juste se targuer d'avoir signé un 7e match de rang sans défaite toutes compétitions confondues. Ce n'était pas l'objectif du soir.

La Juve manque le coche

Tout avait pourtant bien commencé par les Bianconeri. Après une première alerte de Rabiot, De Ligt a débloqué la situation d'un puissant coup de casque sur un corner botté par Cuadrado (1-0, 13e). Et si les hommes d'Allegri ont eu quelques munitions pour faire le break avant la pause, ils n'ont pas pu résister à la réaction du Toro en seconde période. Séduisants avec le ballon, les joueurs d'Ivan Juric ont refait surface sur un coup de patte de Belotti après l'heure de jeu (1-1, 62e). Le score n'a plus évolué. Quatrième avec un match en plus, la Juve reste à six unités du podium. Le Torino pointe à la dixième place.