La Fiorentina tente de se remettre petit à petit de la perte de Dusan Vlahovic, tombé au mercato sous le charme des sirènes de la Juventus. Lundi soir, la Viola disputait son quatrième match depuis le départ du prometteur attaquant serbe, à l’occasion de la 25e journée de Serie A.



Quatre jours après une victoire en terre bergamasque devant l’Atalanta en Coupe d’Italie (2-3), Vincenzo Italiano et ses joueurs ont enchaîné un deuxième succès, à La Spezia, l’équipe qu’il entraînait encore il y a quelques mois.

A Cabral de jouer

A l’ouverture du score de Piatek (0-1, 42e), alors que le Polonais avait raté un penalty un peu plus tôt (16e), les hommes de Thiago Motta répondaient par Agudelo (1-1, 74e). Et Amrabat choisissait le bon moment pour inscrire son premier but de la saison en Championnat, d’une frappe déclenchée hors de la surface (1-2, 89e).



Le milieu marocain était assisté par Cabral. Le Brésilien, arrivé cet hiver du FC Bâle (Suisse), doit faire oublier Vlahovic. Il a en partie contribué au premier succès de la Viola en Serie A depuis le départ du Serbe. C'est déjà ça.