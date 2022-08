Serie A (J2) : Avec Rabiot titulaire, la Juve cale contre la Sampdoria

Il a bien cru faire taire du monde. On jouait la 65ème minute sur la pelouse de la Sampdoria quand, trouvé en retrait par Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot a ouvert son pied et envoyé le ballon au fond des filets pour ce qui aurait pu être l'ouverture du score en faveur de la Vieille Dame. La joie du milieu de terrain international français n'a finalement duré que quelques secondes, le temps que l'arbitre invalide cette réalisation après intervention du VAR en raison d'une position de hors-jeu de Vlahovic au moment de la passe de Fabio Miretti.

La Roma et Dybala attendent la Juve pour un choc au sommet

Cette action aura été une des rares satisfactions de la soirée, aussi bien pour Rabiot - titulaire pour la première fois de la saison malgré ses velléités de départ - que pour une Vieille Dame à l'expression collective pour le moins balbutiante. Sans Angel Di Maria et Paul Pogba, blessés, la Juventus Turin n'a jamais semblé capable de confirmer sa belle entame en championnat, survenue le week-end dernier face à Sassuolo (3-0). La première période a été très fermée et pauvre en occasions de buts alors que la seconde, guère plus emballante, a mis en avant les nombreuses carences d'une Vielle Dame privée de véritables dynamiteurs de jeu. Manuel Locatelli a peu brillé dans l'entrejeu tandis que Filip Kostic, arrivé cet été en provenance de Francfort, n'a jamais su faire la différence.



Après ce match nul, la Juventus devra réagir dès le week-end prochain avec un choc au programme face à l'AS Rome de José Mourinho et Paulo Dybala, qui retrouvera son ex. Vainqueur de Cremonese ce lundi grâce à Chris Smalling (1-0), le club de la capitale sera attendu sur la pelouse de l'Allianz Stadium samedi (18h30) pour une rencontre qui sent déjà le souffre.