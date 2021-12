Serie A (J19) : L'Inter conforte sa place de leader, le Milan recolle

Il y avait du détachement et c'est normal que maintenant nous soyons heureux, mais nous savons qu'il y a encore un long chemin semé d'embûches.

C'est normal qu'aujourd'hui, il soit facile pour tout le monde de dire que l'Inter est le favori, mais je me souviens qu'en juillet, ce n'était pas le cas.

Naples s'incline, l'AC Milan reprend sa place de dauphin

Championne d'Italie la saison dernière, l'Inter Milan semble sur le bon chemin afin de conserver son titre.. Une réalisation de Denzel Dumfries à la demi-heure de jeu a été suffisante au bonheur des Nerazzurri qui ont dû composer avec une opposition relevée. Au micro de DAZN, le nouvel entraîneur de l'Inter, arrivé l'été dernier en provenance de la Lazio Rome, s'est félicité de ce succès, en gardant tout de même son sens de la mesure. "Derrière l'Inter, l'AC Milan a réalisé une belle opération. Défait par Naples le week-end dernier (0-1), le club lombard a repris sa place de dauphin, profitant du revers des Napolitains à domicile contre La Spezia (0-1, but contre son camp de Juan Jesus à la 37ème minute). Le Milan, donc, est allé s'imposer assez largement à Empoli (2-4). Les joueurs entraînés par Stefano Pioli ont su rebondir suite au revers concédé contre Naples. Face au promu, Milan a bouclé la première période avec un avantage de 1-2, grâce à un doublé de Franck Kessié (12ème, 42ème). Au retour des vestiaires, en dépit de la barre trouvée par Bajrami (48ème), Empoli a concédé deux nouveaux buts, œuvres d'Alessandro Florenzi d'un tir rasant (63ème) et Theo Hernandez (69ème). L'international français a inscrit là son deuxième but de la saison en Serie A. La réduction du score de Pinamonti, prenant Maignan à contre-pied sur penalty (84ème) a été trop tardive.