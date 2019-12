Serie A (J15) : L'AC Milan enchaîne

Un penalty qui arrive trop tard pour Bologne



An excellent first hour is enough to claim all three points 👏🏻

Prestazione e vittoria: grande partita, ragazzi! 👏🏻#BolognaMilan 2-3 #SempreMilan pic.twitter.com/L4zMW53sst



— AC Milan (@acmilan) December 8, 2019

Après 15 journées de Serie A, l'AC Milan pointe au dixième rang du classement. Une place indigne de son passé. Mais quand ce classement est le résultat d'une bonne série, cela prouve à quel point le club lombard était bas il y a encore quelques semaines. A Bologne, les Rossoneri ont enchaîné un troisième match consécutif sans défaite (2-3). Ils ont surtout marqué trois buts en un match pour la première fois de la saison. Un exploit qui était nécessaire pour sortir vainqueur de ce choc du ventre mou italien. Et cette victoire pourrait bien lancer, enfin, la saison des hommes de Stefano Pioli.Une réalisation qui met un terme à la traversée du désert du Polonais. Surtout, ce but contre le cours du jeu a permis aux Milanais de s'imposer même sans briller. De quoi trancher avec les habitudes prises depuis quelques temps. Ce but a permis à Milan de rentrer dans son match. Et à la demi-heure de jeu, Theo Hernandez a profité d'une belle ouverture de Suso pour doubler la mise et marquer son quatrième but de la saison. Mais dix minutes plus tard, le latéral français était nettement moins en réussite au moment où il a détourné un corner de Bologne dans ses propres filets.Pas toujours brillant mais toujours menacé, l'AC Milan est quand même reparti avec l'essentiel : les trois points. Dès le retour des vestiaires, Giacomo Bonaventura a marqué d'une superbe frappe enroulée du gauche. Mais ce n'était toujours pas assez pour mettre les partenaires d'Andrea Conti à l'abri. Après utilisation du VAR, l'arbitre a accordé un penalty à Bologne en fin de match. Une offrande transformée par Nicola Sansone. En vain. Milan a cette fois tenu jusqu'au bout et remonte à la dixième place du classement de Serie A. Dans les autres matchs de ce dimanche, un Genoa réduit à neuf a gâché une avance de deux buts sur la pelouse de Lecce (2-2), Cagliari a calé sur la pelouse de Sassuolo (2-2),, le Torino a pris le meilleur sur la Fiorentina (2-1) et Parme a triomphé de la Sampdoria.