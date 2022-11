Serie A (J14) : La Juventus s'impose à Vérone, Rabiot décisif

C’est un petit bond sur le podium que la Juventus avait l’occasion de faire ce jeudi soir, à l’occasion de la 14eme journée de Serie A. Histoire de confirmer son redressement après une première partie de saison des plus chaotiques. Mais pour cela, les Bianconeri devraient s’imposer à Vérone sur le terrain de l’Hellas. Et le club piémontais a rempli son contrat en récoltant un succès – sans brio.

La Juve encore poussive

Le premier acte a été particulièrement poussif pour la Vieille Dame. Les visiteurs ont même été largement bousculés par l’Hellas, très entreprenant dans le premier quart d’heure. La Juve a ensuite commencé à imposer son jeu en confisquant le ballon, mais il a fallu patienter pour trouver des ouvertures. Milik (22eme) ou encore Locatelli (38eme) ont été les seuls à secouer le cocotier avant le repos.



C’est à l’heure de jeu que cette rencontre s’est débloquée, sous l’impulsion d’un Rabiot encore décisif. Le Français, lancé par Milik, a trouvé Moise Kean, dont le bon enchaînement technique a fait mouche, non sans réussite (0-1, 60eme). La Juve a conservé ce court avantage jusqu’au coup de sifflet final. La Vieille Dame se replace donc sur la troisième marche du podium.