Serie A (J13) : Rabiot lance encore la Juve vers le succès

Face aux forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté, on sait depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'Adrien Rabiot a un énorme coup à jouer en vue de la Coupe du Monde avec les Bleus, où il est de plus en plus attendu en tant que titulaire. Surtout s'il continue à se comporter ainsi comme un patron avec la Juventus, où il a ouvert le score devant l'Inter en ouvrant subtilement son plat du pied dans la surface, au retour des vestiaires (52eme). C'est le cinquième but en neuf matchs pour l'international français, qui avait inscrit deux doublés le mois dernier contre le Maccabi Haïfa (3-1) en Ligue des Champions puis face à Empoli (4-0) en Serie A. Cette fois encore, ce but a guidé les Turinois vers une victoire de prestige, 2-0 face à son plus grand ennemi du pays.



Une réalisation arrivée cinq minutes après la lourde frappe de Hakan Çalhanoglu, détourné par Wojciech Szczesny sur sa barre transversale (47eme). Alors que Danilo a vu le but du 2-0 refusé pour une main (63eme), le gardien polonais de la Juventus a dû sortir une autre parade de grande classe face à Lautaro Martinez à l'approche du dernier quart d'heure (74eme). Filip Kostic a fracassé le poteau dans la foulée (76eme), puis c'est le jeune Nicolo Fagioli qui a sécurisé en toute fin de partie le succès d'une Vieille Dame rassérénée par ces trois points de grande importance, et pour cause : cinquièmes avec une quatrième victoire de rang, meilleure série en cours derrière l'intouchable Napoli, les joueurs de Massimiliano Allegri dépassent notamment leur adversaire du soir.