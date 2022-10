Carton plein pour Naples et Victor Osimhen. Le club italien a conforté sa place de leader de Serie A et son attaquant nigérian se maintient également sur les sommets du classement des capocannonieri.



L'ancien joueur du Losc, 23 ans, a claqué un triplé samedi à domicile à Sassuolo (4-0), alors que Khvicha Kvaratskhelia a aussi marqué en plus de deux offrandes pour le Super Eagle. C'était le 13e succès consécutif, toutes compétitions confondues.



Au classement du Championnat d'Italie, le Napoli de Luciano Spalletti est assuré de garder sa première place à l'issue de la 12e journée.