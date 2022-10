Serie A (J11) : Doublé de Rabiot lors du carton de la Juve contre Empoli

FT |⌛️| Ci portiamo a casa i 3⃣ punti!



La belle dynamique de Rabiot se poursuit

La Juventus Turin s'est rapprochée du top 6 de Serie A. Ce vendredi soir, lors du match d'ouverture de la 11ème journée du championnat d'Italie, la formation entraînée par Massimiliano Allegri a rapidement su faire la différence face à Empoli car Moise Kean a ouvert le score après à peine 8 minutes de jeu (1-0). Dominatrice lors du premier acte même si elle n'a pas été maître du ballon (avec parfois une possession de 36%...) la Vieille Dame a patienté jusqu'au retour des vestiaires afin de donner une ampleur plus importante à sa performance du soir.Bien trouvé sur le corner de Juan Cuadrado, Weston McKennie a su doubler la mise d'une belle tête (2-0, 56ème). Puis ce fût la confirmation de la bonne période traversée par Adrien Rabiot. L'international français a d'abord repris de la tête un ballon adressé par Cuadrado (0-3, 82ème) avant de marquer dans le but vide sur un centre de Danilo (0-4, 90ème+4). Il s'agit donc du deuxième doublé de Rabiot après celui inscrit en Ligue des Champions face au Maccabi Haifa, le 5 octobre dernier. Ce succès permet à la Vieille Dame - 7ème - de recoller provisoirement aux équipes de tête, à trois unités de la Roma (quatrième) et à cinq de l'Atalanta (seconde) notamment.