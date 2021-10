Serie A (J10) : Naples reprend les commandes

Une défense de fer pour Naples

Naples ne s'arrête pas. Contrainte au match nul face à l'AS Rome dimanche dernier (0-0),. L'ouverture du score de Fabian Ruiz, d'un tir superbe en pleine lucarne après un décalage d'Elmas (18ème) annonçait d'emblée que les Partonopei n'allaient rien laisser au hasard. Face à une opposition assez limitée dans l'expression collective, Naples a concrétisé sa domination après une décision de la VAR, qui a sanctionné une faute de main grossière de Gary Medel dans la surface de réparation. Lorenzo Insigne ne s'est pas fait prier afin de transformer le penalty d'un tir rasant sur la droite (40ème).Lors du second acte, Naples n'a pas laissé l'occasion à Bologne de sortir la tête de l'eau. Enchaînant les séquences offensives, les joueurs de Spalletti ont su forcer la décision pour conforter un peu plus encore leur rang. Plutôt remuant à la pointe de l'attaque, l'ancien élément de Lille, Victor Osimhen, a obtenu un nouveau penalty en étant accroché par deux défenseurs. Le capitaine Lorenzo Insigne, lui, a transformé son occasion avec un nouveau tir sur la droite du gardien (63ème) ; un quatrième but en Serie A cette saison à titre personnel qui sera le dernier d'une soirée maîtrisée de bout en bout par un Napoli intraitable.