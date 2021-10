Serie A (J10) : Maxime Lopez et Sassuolo font tomber la Juventus

Son premier but lors de la saison 2021-2022 de Serie A, Maxime Lopez s'en souviendra sans doute durant longtemps. Ce mercredi soir l'ancien milieu de terrain de l'OM a crucifié la Juventus Turin dans les derniers instants de la rencontre remportée par Sassuolo sur la pelouse de l'Allianz Stadium (1-2). C'est au bout d'une contre- attaque éclaire que le jeune milieu de terrain âgé de 23 ans a crucifié la Vieille Dame et Mattia Perin d'un subtil ballon piqué (95ème). Trouvé par une passe ajustée de Berardi, l'ancien Marseillais a alors laissé exploser sa joie par la suite, avec la validation du premier succès de l'histoire de Sassuolo à Turin.

Fin de série pour la Juventus

Avant cela, les joueurs dirigés par Alessio Dionisi avaient également su jouer crânement leur chance, en ouvrant le score à la fin du premier acte, par l’intermédiaire d'un tir de Frattesi, qui avait pris le meilleur sur De Ligt et Sandro dans l'axe de la surface. La pause, justement, a été l'occasion pour Massimiliano Allegri de remplacer Adrien Rabiot, peu performant dans l'entrejeu de son équipe. La tête de McKennie, pour l'égalisation de la Juve (76ème) aurait pu permettre à la formation turinoise de se lancer vers un 10ème match sans défaites toutes compétitions confondues, mais c'était donc sans compter sur un Maxime Lopez déterminant. Avec ce deuxième succès consécutif sur le plan national, Sassuolo grimpe provisoirement à la huitième place du classement.