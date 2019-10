Pion essentiel d'Antonio Conte à l'Inter Milan, Stefano Sensi s'était blessé aux adducteurs le 6 octobre dernier, lors du choc face à la Juventus (1-2) à l'occasion de la 7e journée de Serie A. Dans la foulée, le milieu de terrain italien avait été incapable de répondre à sa convocation en équipe nationale, et ne devrait pas non plus participer à la 8e levée du championnat et un déplacement des Nerazzurri sur la pelouse de Sassuolo dimanche.

Les Intéristes ont publié ce vendredi un communiqué qui entretient le flou autour de la condition physique de l'intéressé. Cette fois, Sensi souffre de la cuisse droite. Une IRM a révélé une tension au niveau du psoas, et "son état de santé sera réévalué dans les prochains jours".