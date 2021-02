Serie A : Ibrahimovic, une semaine entre foot et musique

Une partition sur mesure a été établie pour lui permettre d'assurer ses engagements avec le festival, diffusé chaque soir en direct sur la Rai du mardi 2 au samedi 6 mars, tout en tenant sa place avec le club milanais, qui va jouer contre l'Udinese à domicile le mercredi 3 mars en soirée puis à Vérone le dimanche 7 mars dans l'après-midi. "Il sera là mardi, mercredi il aura un match, et il reviendra de jeudi à samedi" à San Remo, a indiqué Amadeus, l'organisateur du festival annuel, véritable institution en Italie avec plusieurs millions de téléspectateurs à chaque soirée.

La Gazzetta dello sport, dans son édition de mercredi, a livré quelques détails: la star suédoise s'entraînera lundi au centre d'entraînement de Milan, au lendemain du match prévu dimanche soir dans la capitale contre l'AS Rome. Ensuite, il s'entraînera mardi à San Remo avec un membre de l'encadrement technique du club, puis de nouveau vendredi et samedi dans la ville balnéaire avant le match du dimanche à Vérone. Au milieu de la semaine, il doit revenir le mercredi matin à Milan pour le match contre Udinese en soirée, précise le journal milanais, qui indique que le club avait été prévenu de cet engagement extra-sportif du Suédois en août, avant qu'il ne prolonge son contrat d'un an avec l'AC Milan.

Le club ne s'est pas exprimé officiellement sur cette semaine un peu particulière pour l'attaquant de 39 ans, auteur de 14 buts cette saison en championnat et grand artisan du redressement de l'équipe depuis un an. De source interne, on rappelle simplement que "Ibra est un professionnel d'expérience" et que la saison dernière, pendant la suspension du championnat pendant plus de trois mois pour cause de pandémie de coronavirus, il "avait toujours réussi à se tenir en forme". L'entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic a défendu la participation d'Ibrahimovic à ce festival où les deux hommes, amis dans la vie, pourrait chanter ensemble.