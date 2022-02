Serie A : Ibrahimovic forfait contre l'Inter, une chance pour Giroud ?

L'heure de briller pour Olivier Giroud ? Cette saison, le Français doit composer avec la concurrence de Zlatan Ibrahimovic (40 ans) sur le front de l'attaque, avec un temps de jeu qui s'en ressent (7 titularisations en 13 matchs de Serie A). Avant le derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan (samedi, 18h30), le forfait du Suédois a été officialisé par Stefano Pioli, en raison d'une douleur à un tendon d'Achille.

Sorti sur blessure contre la Juventus Turin le 23 janvier dernier, Ibrahimovic n'est donc pas opérationnel pour ce derby, au même titre qu'Ante Rebic, touché à la cheville. "Que Zlatan manque à l'appel, c'est décevant. On a beaucoup progressé avec lui, mais on doit montrer qu'on est fort aussi sans lui", a confié l'entraîneur du club lombard avant le choc face au leader de Serie A.

"Olivier est un joueur de calibre international"

Situé à 4 points de son rival, l'AC Milan pourrait s'appuyer sur Olivier Giroud dans cette rencontre importante, d'autant qu'il était resté sur le banc lors du match aller, le 7 novembre dernier (1-1). "Olivier est un joueur de calibre international. Il a soif de performance et est prêt à jouer car c'est un joueur intelligent, complet, capable de se lier au jeu et d'occuper l'espace dans la surface", a valorisé Pioli. Un autre élément tricolore, Theo Hernandez, a été évoqué par le natif de Parme. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 18 matchs sur le plan national, l'international (4 sélections) "devient un joueur vraiment complet et ses récentes performances défensives ont été ses meilleures durant mon mandat au club. Il doit viser le sommet car il peut affecter le jeu des deux côtés", a-t-il évalué.

Fooorza… Great come back boys! Let’s go onto the next round 💪🏼❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/KN0WJvdWqT

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) January 13, 2022





Alors que l'Inter Milan, champion d'Italie en titre, possède 4 points d'avance sur Naples et l'AC Milan, Pioli s'est montré confiant quant à la capacité de ses troupes à se hisser à la hauteur de l'événement. "L'Inter connaît une excellente saison et semble vraiment constant. Nous n'avons pas encore montré notre meilleure version et nous pouvons faire encore mieux. L'Inter a remporté le championnat la saison dernière et est encore bon cette année. Je pense toujours que nous pouvons leur causer des problèmes", a-t-il affirmé au sujet de la formation entraînée depuis l'été dernier par Simone Inzaghi.