Serie A : Ibrahimovic et Sirigu se chambrent lors d'AC Milan - Torino

Si les trajectoires de l' AC Milan et du Torino sont très éloignées en Serie A, les retrouvailles entre Zlatan Ibrahimovic et Salvatore Sirigu ont donné lieu à un petit moment de détente. Anciens du Paris Saint-Germain, les deux hommes se sont taquinés juste avant la rencontre. Un dialogue capté par les caméras présentes lors de cette rencontre comptant pour la 17e journée du Calcio, et remportée par les Milanais (2-0).C'est évidemment Ibrahimovic qui a lancé les hostilités le premier : "", a-t-il prévenu son ancien coéquipier. "Grâce à moi, tu as beaucoup gagné quand même." Placide, et un léger sourire au coin de la bouche, Sirigu ne s'en est pas laissé compter et a répliqué par un : "".Un-partout entre les deux hommes à ce moment de la soirée, mais au final une victoire de l'AC Milan qui oublie ainsi son premier revers de la saison en championnat, concédé mercredi face à la Juventus . Les Rossoneri sont toujours leaders, tandis que le Torino reste cantonné à la zone rouge (19e).