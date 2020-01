Serie A : Higuain, un transfert de Naples à la Juve enfin digéré ?

Retour en enfer pour Higuain

Entre la Vieille Dame et Gonzalo Higuain, c’est une relation tumultueuse. Arrivé durant l’intersaison 2016 pour 90 millions d’euros, après trois belles saisons du côté de Naples, l’Argentin a presque tout connu avec la Juventus Turin. Si ses débuts ont été très bons avec 40 buts lors de ses deux premières saisons, l’arrivée de Cristiano Ronaldo en 2018 a considérablement changé la donne pour lui. Face à cette nouvelle concurrence, le natif de Brest a alors été envoyé loin du Piémont.Ainsi, pendant la saison 2018-19, Higuain a connu deux prêts peu convaincants à l’AC Milan d’août à janvier, puis à Chelsea de janvier à juin. Après cela, l’Argentin a donc retrouvé la Juve durant l'été 2019, où Maurizio Sarri, son entraîneur durant sa pige londonienne, venait d'être nommé. Si le club ne semblait alors pas contre un départ, les offres n’ont visiblement pas été au rendez-vous et « Pipita » a donc été conservé dans l'effectif pour compléter le duo composé par Paulo Dybala et le quintuple Ballon d’Or.Avec eux, le numéro 21 forme désormais un trio que peu de monde avait vu venir. Avec actuellement, 18 matchs en championnat d’Italie pour cinq buts et quatre passes décisives, Higuain réalise pour le moment une saison très honnête, avec un apport offensif indéniable. L’intéressé s’est notamment mis en évidence contre Naples en août dernier (4-3). « Je suis revenu ici avec la ferme intention de rester et de m’imposer, je pense que je suis en train de le démontrer. Je suis très attaché au club et aux tifosi », confiait-il à l’époque.Au fil des mois, l’Argentin n’a pas déçu et Sarri lui fait très régulièrement confiance. Ce dimanche soir, au San Paolo (à 20h45, sur beIN SPORTS 1), Higuain et son entraîneur seront de retour en enfer. En effet, si Gennaro Gattuso n’a pas voulu mettre le feu aux poudres en conférence de presse, les deux hommes, anciens de Naples, devraient recevoir un accueil à la hauteur de leur « traîtrise. » Existe-t-il un meilleur match pour prouver que son transfert est bien digéré ? A l'intéressé de répondre sur le terrain...