Serie A : Hernandez offre un succès tardif à l'AC Milan contre la Lazio

Dans cette 14ème journée de Serie A, l 'Inter Milan avait su mettre une pression sur les épaules de l'AC Milan, en s'imposant face à l'Hellas Verone afin de se placer en tant que leader du championnat d'Italie (2-1) . Toujours privé de Zlatan Ibrahimovic - en phase de récupération, mais aussi de Franck Kessié dans l'entrejeu, les joueurs dirigés par Stefano Pioli ont dû attendre les derniers instants de la rencontre pour décrocher une victoire précieuse face à la Lazio de Rome à San Siro.Dès la 10ème minute, suite à un corner d'Hakan Calhanoglu, Ante Rebic s'élevait plus haut que les autres afin de marquer son premier but de la saison de la tête. Cinq minutes plus tard, ce même Rebic a obtenu un pénalty transformé par Calhanoglu, pour un 2-0 sans trop forcer. Toutefois, la Lazio a su revenir dans le match en dépit de ce lourd handicap. En raison d'une faute commise par Pierre Kalulu sur Joaquin Correa, Immobile tira un penalty, détourné par Donnarumma sur son poteau. Ce n'était que partie remise, car Luis Alberto, de la tête, a repris le ballon détourné pour réduire le score à 2-1 (27ème).Avec un score de 2-1 à la pause, l'AC Milan a souffert lors du second acte, avant de craquer peu avant l'heure de jeu. Une action collective de la Lazio bien menée a été conclue par l'inévitable Immobile, profitant d'une superbe passe de Milinkovic-Savic (2-2, 59ème). Et arriva la 92ème minute, moment choisi par Théo Hernandez pour faire la différence : au premier poteau suite à un corner, il envoya le ballon, de la tête, au fond des filets de Pepe Reina. Du même coup, le Français a aussi offert la première place de Serie A à l'AC Milan.