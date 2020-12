Serie A : Hernandez élu joueur du mois de décembre

Theo Hernandez s'est imposé comme un joueur primordial sous le maillot de l'AC Milan cette saison . Durant, le mois de décembre, notamment, il a été décisif en faveur de l'actuel leader de Serie A. Auteur d'un doublé lors du match nul face à Parme, le 13 (2-2), il a récidivé contre la Lazio Rome, le 23 décembre dernier, avec le but décisif de la victoire de son équipe, inscrit à la 92ème minute. Titularisé à 13 reprises sur 13 matchs joués en Serie A, il compte déjà 1170 minutes de jeu - ponctuées de 4 buts et 3 passes décisives.Alors que Zlatan Ibrahimovic continue de se soigner, Hernandez est devenu un élément indispensable à la bonne marche du leader de Serie A, qui traverse une série de 11 matchs consécutifs sans défaites toutes compétitions confondues. Ce jeudi, le natif de Marseille a été récompensé des ses efforts, comme le démontre son titre de joueur du mois de décembre en Serie A, décerné par l’ensemble des joueurs de Serie A, B, et C, inscrits dans l’Association des Footballeurs en Italie.