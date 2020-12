Serie A : Hellas Vérone, le poil à gratter en Italie

« Le Hellas fait de grandes choses actuellement, mes compliments à Ivan Juric qui fait un très bon travail, ce sera un match compliqué. Au vu des résultats qu'ils arrivent à décrocher contre les grosses équipes, en leur créant un bon nombre de problèmes, nous devrons montrer de la détermination et bien jouer. » Voilà comment Antonio Conte a débuté sa conférence de presse à la veille du déplacement de l'Inter Milan au Stadio Marcantonio Bentegodi. L'entraîneur interiste est conscient que ce match à Vérone ressemble fortement à un piège. Et pas uniquement parce que la rencontre est programmée à la veille du réveillon de Noël. Les Gialloblu ont pris l'habitude de briller contre les cadors de la Serie A. Cette saison, les hommes d'Ivan Juric ont déjà battu la Lazio Rome (1-2), l'Atalanta Bergame (0-2) et la Roma sur tapis vert. Ils ont aussi tenu en échec la Juventus Turin (1-1) et l'AC Milan (2-2). C'est donc avec un profil d'empêcheur de tourner en rond que le club basé en Vénétie va accueillir une équipe qui reste sur six victoires consécutives.

Une défense qui a mis de nombreux cadors en échec Grâce à leurs performances contre les gros, les coéquipiers de l'ancien Niçois Adrien Tamèze occupent la neuvième place du classement de Serie A. De retour dans l'élite du football italien l'an passé, c'est à ce rang qu'ils avaient terminé la saison de la remontée. Ils avaient déjà pris des points contre les meilleures équipes du football transalpin (nul contre la Lazio, l'Inter, l'AC Milan et l'Atalanta, victoire contre la Juventus Turin). Et c'était en grande partie grâce au 3-4-2-1 mis en place par Ivan Juric. Avec ce système de jeu, le Croate cherche avant tout à solidifier son équipe. Les deux pistons sont bien moins offensifs que leurs homologues interistes. Avec un double-pivot, une défense à trois où Matteo Lovato, Federico Cecherini et Pawel Dawidowicz sont titulaires et l'excellent Marco Silvestri au poste de gardien, l'Hellas Vérone a une des meilleures défenses de la saison 2020-2021 de Serie A. Seul Naples, avec un match de moins, a fait mieux que les 12 buts encaissés en 13 journées par le prochain adversaire de l'Inter Milan. Romelu Lukaku & co sont prévenus, ce déplacement à Vérone est loin d'être un cadeau.