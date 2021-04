Serie A : Gianluigi Donnarumma, à un tournant

Gianluigi Donnarumma devrait être l'un des grands animateurs du prochain Mercato estival. Et pour cause, le gardien de but international italien sera en fin de contrat avec son club actuel, à savoir l'AC Milan, le 30 juin prochain. Du côté du club lombard, on semble faire plus que s'activer, ces dernières semaines, pour tenter de faire prolonger le jeune portier.

Toutefois, le protégé de Mino Raiola ne semble pas pressé de signer un nouveau bail en faveur de son club formateur, avec qui il a débuté chez les professionnels en 2015. Pourtant, l'AC Milan lui aurait fait une dernière proposition d'un contrat de cinq ans à huit millions d'euros net. Cette lenteur semble particulièrement agacer, en interne.

Le PSG, la Juve et Chelsea seraient sur le coup



Âgé de seulement 22 ans, Donnarumma pourrait bien s'apprêter à changer clairement de dimension en rejoignant un nouveau club. A ce sujet, plusieurs grosses écuries européennes seraient venues aux renseignements le concernant, comme par exemple le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin ou bien encore Chelsea. Selon le Sun, les Blues seraient fortement intéressés par son profil, d'autant plus que Thomas Tuchel ne serait pas forcément adepte de celui d'Edouard Mendy, son portier actuel. De leur côté, les Rossoneri chercheraient un remplaçant à Donnarumma et se seraient même mis d'accord avec le gardien de but international français de Lille Mike Maignan (25 ans), selon les informations de La Gazzetta dello Sport.

Une place en Ligue des Champions à aller chercher avec l'AC Milan



Peut-être un moyen de mettre la pression sur son international italien, mais également et surtout d'éviter de se retrouver sans solution à ce poste, l'été prochain. En attendant, la saison 2020-21 de Serie A n'est pas encore terminée. Avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a encore des échéances particulièrement importantes à venir. Si le titre semble être bel et bien perdu, alors que les Rossoneri ont occupé la première place du classement du championnat d'Italie de la 4eme à la 22eme journée, reste encore une place en Ligue des Champions à aller chercher. Et cela passe déjà forcément par une victoire sur la pelouse de la Lazio Rome, ce lundi soir (20h45), en clôture de la 33eme journée de Serie A.



