Serie A : Gasperini vrille totalement en fin de match face à la Fiorentina

Mais qu'est-il arrivé à Gian Piero Gasperini, le coach de l'Atalanta de Bergame, à l'issue du match de Serie A face à la Fiorentina. Tandis que le club de Bergame a été tenu en échec 1 but partout à Artemio-Franchi face à la Fio pour le compte de la 30e journée de Serie A, la fin de match a été très chaude et Gasperini a visiblement pété les plombs. Car on apprend, d'après La Repubblica, que l'entraîneur de la Dea aurait insulté les supporters florentins de "public raciste", avant de s'en prendre à la direction de la Fio, composée de "voleurs" selon lui.

"Il ne s'est rien passé"

Il s'avère que le technicien italien n'a pas du tout apprécié le pénalty accordé et transformé par Arthur Cabral en seconde période, alors que Joakim Maehle avait ouvert le score peu après la demi-heure pour la Dea. Gasperini aurait donc craqué en fin de match, crachant même sur le directeur sportif du club florentin. Bien qu'il assure qu'il "ne s'est rien passé" au coup de sifflet final, Gian Piero Gasperini se serait disputé avec le personnel du stade dans les couloirs d'Artemio Franchi, comme rapporté par le Corriere Dello Sport. Et La Repubblica fait savoir que Gasperini aurait aussi eu un face-à-face avec les dirigeants de la Fiorentina, s'emportant grandement et crachant sur Daniele Pradè. Des représentants du parquet fédéral ont notifié l'incident et pourraient ouvrir un dossier d'instruction dès ce mardi. Gasperini pourrait risquer une sanction.