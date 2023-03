Serie A : Franck Ribéry veut devenir entraîneur !

Franck Ribéry est en pleine reconversion. Retraité des terrains en octobre dernier, l'ex-marseillais souhaite devenir un jour entraîneur numéro un. Devenu adjoint de Paulo Sousa, nommé sur le banc de la Salernitana en février dernier, le Français s’est confié sur son désir d’entraîner au journal allemand Bild. Il évoque le désir de retrouver l'adrénaline qu'il éprouvait en tant que joueur.

« Je ne peux pas m’en passer »

« Devenir moi-même numéro un ? C’est mon objectif. Je me prépare actuellement à passer mes diplômes. Occuper le poste d’entraîneur me permettra de retrouver cette adrénaline et cette pression qui accompagnent au quotidien les entraînements, les matches. Je ne peux pas m’en passer. J’en ai besoin pour être heureux » explique l’ex-international français dans les colonnes du quotidien allemand. Reste à savoir quel sera le premier club à lui faire confiance dans sa deuxième carrière.