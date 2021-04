Serie A : Franck Kessié s'occupe de tout à Milan

Juste derrière Zlatan Ibrahimovic, le deuxième Milanais le plus décisif de la saison est... un milieu défensif. Alors que le Suédois a été impliqué sur 17 buts en Serie A, Franck Kessié a marqué dix buts et a délivré cinq passes décisives. Avec ce total, le joueur qui excelle dans le travail de l'ombre parvient à se mettre en avant. Il est même parvenu à accomplir un exploit qu'aucun milieu de terrain rossonero n'a réalisé depuis Kaka : atteindre la barre des dix buts sur les 30 premières journées du championnat italien.

L'Ivoirien n'évolue pourtant pas dans le même registre que le Brésilien et n'a pas encore le rendement pour remporter le Ballon d'Or. Pour atteindre les dix réalisations, le joueur de 24 ans a notamment transformé huit pénaltys. Depuis que Zlatan Ibrahimovic a enchaîné les échecs dans cet exercice durant l'automne, Franck Kessié a été promu au rang de tireur numéro 1 à l'AC Milan. Et il a excellé avec un seul échec, en novembre dernier quand il s'est présenté deux fois en 12 minutes face à Bartlomiej Dragowski. Dans les cinq grands championnats européens, il n'y a que Gerard Moreno et Wissam Ben Yedder qui en ont inscrit plus.



Son activité est une des clés

Mais résumer l'Ivoirien à un rôle de buteur ou de tireur de pénalty est une grossière erreur. Au milieu de terrain, il est dominant depuis de nombreuses semaines. Le double-pivot qu'il forme avec Ismaël Bennacer est une des clés de la bonne saison du club lombard. Indispensable, le milieu de terrain n'a raté qu'un seul match depuis le début de la saison, et c'était à cause d'une suspension. Titulaire lors de 30 des 31 premières journées de Serie A, le natif d'Ouragahio est le sixième joueur de champ avec le plus gros temps de jeu dans le championnat transalpin.

Inusable, il fait partie de ceux qui parcourt le plus de distance avec une moyenne de 11,282 kilomètres par match. Aussi efficace dans les duels pour protéger sa défense que dans les projections pour alimenter ses attaquants en ballons, l'international ivoirien a un volume de jeu énorme et des qualités qui lui permettent de s'illustrer des deux côtés du terrain. Si Franck Kessié est presque aussi décisif que Zlatan Ibrahimovic, il est au moins aussi important que lui dans tous les autres aspects du jeu.