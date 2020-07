Serie A : Fébrile, la Juventus ménage le suspense

Décidément, la Vieille Dame ne veut pas conclure. Alors qu’un nouveau titre en Italie leur tend les bras, les Turinois montrent des signes de fébrilité depuis quelques semaines, comme jeudi à Udine. En position d'être sacrée en cas de victoire, la Juve s’était même déplacée dans la région du Frioul avec certains joueurs forfaits pour la rencontre, comme Georgio Chiellini, Leonardo Bonucci ou encore Mattia De Sciglio, venus au cas où pour ne pas rater les festivités.

Mais, comme depuis quelques matchs maintenant, les champions en titre ont craqué alors qu’ils menaient au score et se sont même inclinés dans les dernières minutes sur un but de l’ancien Bastiais Seko Fofana. Si les Turinois ont encore leur destin en main, l’équipe semble dans le dur depuis la cruelle défaite contre l’AC Milan (4-2) le 7 juillet dernier, après avoir mené 0-2. Pour preuve, la Juventus n’a gagné qu’une fois sur ses cinq derniers matchs.

« Il faut accepter certaines situations »



A chaque fois, la défense de la Vieille Dame est pointée du doigt et ne rassure pas. Forcément déçu, Maurizio Sarri a expliqué à chaud que son équipe s’était sans doute montrée trop ambitieuse à la fin et l’avait payé cher contre Udinese. Par la suite, en conférence de presse, l’Italien a évoqué un manque de maîtrise notamment pour expliquer ce revers des siens.



« Afin de gagner le match, nous aurions dû garder le contrôle. En ce moment de la saison, c’est la caractéristique la plus importante pour une équipe, car toutes les équipes sont fatiguées, tant physiquement que mentalement. Le principal, c’est la discipline, a rappelé Sarri. Aujourd’hui, nous avons perdu le match et nous l’avons perdu à la 91eme minute. L’esprit sera normal lors du prochain match. C’est un moment de la saison où il faut accepter certaines situations. C’est ce qui arrive à tout le monde. »





Dimanche, la Juventus Turin aura l’occasion avec la réception de la Sampdoria de Gênes d’oublier ce raté et d’être sacrée. Une seconde occasion à saisir sous peine de douter davantage et de donner des idées aux Lyonnais, alors que le 8eme de finale retour de la Ligue des Champions approche à grands pas.