Serie A : Eriksen, peut-il faire gagner le titre à l’Inter ?

Christian Eriksen peut-il changer la donne ? Alors que la Juve se balade en Italie depuis maintenant huit ans, la saison 2019-20 verra-t-elle un club (enfin) détrôner la Vieille Dame ? Si d’ordinaire, c’est Naples qui a tenté de mettre fin au règne des Turinois, l’Inter Milan et la Lazio Rome sont cette saison les principaux rivaux du club de Cristiano Ronaldo. Renforcés par l’arrivée d’Antonio Conte et Romelu Lukaku l’été dernier, les Nerazzurri ont continué d’investir cet hiver.



En effet, alors qu’il ne restait que six mois de contrat à Eriksen du côté de Tottenham, les Lombards ont flairé la bonne affaire en récupérant courant janvier le Danois pour « seulement » 20 millions d’euros. Mécontent de sa situation du côté de Londres, le milieu offensif a donc garni les rangs de l’Inter, plus que jamais armé pour faire tomber la Juventus de son piédestal en Italie. Tristement éliminé de la Ligue des Champions, le club a désormais le titre en Serie A en ligne de mire. « Eriksen voit tout plus vite »

Depuis son arrivée en Italie, Eriksen est utilisé avec parcimonie par son nouvel entraîneur. Après un peu moins d’une heure de jeu à Udinese (0-2) début février, le Danois est entré en cours de jeu dimanche dernier lors du « derby de la Madonnina. » En seulement 18 minutes, la grosse recrue de l’hiver a visiblement ébloui ces nouveaux coéquipiers de sa classe sur le pré de Giuseppe-Meazza.



« Il s’est présenté à son arrivée. Il évolue à un haut niveau. Il sait comment jouer au football, il voit tout plus vite et d’une manière différente. (…) Nous avons pris un grand joueur », reconnaissait d’ailleurs Antonio Candreva, visiblement sous le charme d’Eriksen, au micro de Sky Sport. Ce dimanche, ce dernier sera à nouveau attendu avec un nouveau choc. Cette fois, c’est la Lazio Rome, 3eme à un point de Milanais, qui se présentera face à l’Inter ce dimanche (à 20h45, sur beIN SPORTS 1). A lui désormais de prouver qu'il peut aider son nouveau club à renouer avec le succès en Italie.