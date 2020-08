Serie A : Dybala élu meilleur joueur de la saison

Le championnat d'Italie version 2019-2020 s'est achevé sur un nouveau sacre de la Juventus Turin, titrée pour la neuvième fois de façon consécutive. La Vieille Dame a pu compter sur certains éléments importants afin de trôner au sommet du classement et cela a été conforté par les quelques récompenses individuelles marquées du sceau Juventus.



En effet, c'est Paulo Dybala qui a été désigné meilleur joueur de la saison en Serie A. L'Argentin s'est distingué à travers son importance dans le jeu, inscrivant 11 buts et délivrant 7 passes décisives en 33 matches disputés avec l'équipe dirigée par Maurizio Sarri. Dybala succède à Cristiano Ronaldo, élu la saison passée.

Key performances, to set themselves apart and be the best! Here are all the MVPs of the 2019/2020 #SerieATIM season! 🔥🔝#WeAreCalcio pic.twitter.com/JELpfOmUD0