Serie A : Dusan Vlahovic, la seule satisfaction de la saison de la Fiorentina

Cette saison 2020-21 de Serie A est bien compliquée pour la Fiorentina. Après 30 rencontres déjà disputées, la Viola, dixième l'an passé, n'occupe que la quinzième place du classement du championnat d'Italie de football. Des moments très compliqués marqués également par la démission, il y a environ trois semaines, de Cesare Prandelli, l'entraîneur italien de 63 ans, qui avait déjà effectué un premier passage sur le banc de cette même équipe entre 2005 et 2010.

Pourtant, malgré cet exercice qui ne restera clairement pas dans les annales, d'un point de vue sportif, un homme en particulier a réussi à tirer son épingle du jeu. L'avant-centre international serbe Dusan Vlahovic, âgé de seulement 21 ans, occupe actuellement la septième place du classement des meilleurs buteurs de l'élite depuis l'entame de cette nouvelle saison.

Vlahovic, au même niveau qu'Ibrahimovic



Avec déjà un total de quinze buts marqués pour également deux passes décisives délivrées, cela le place au même niveau qu'un certain Zlatan Ibrahimovic, qui possède exactement le même bilan que lui. Avec de telles statistiques, l'attaquant est évidemment plus que jamais le meilleur buteur de sa formation, et de très loin. Son dauphin est le milieu central international italien Gaetano Castrovilli (24 ans), dont le compteur est, pour le moment, bloqué à cinq réalisations et trois passes décisives.

Quant à Vlahovic, il a forcément déjà été précieux pour les siens, et plus d'une fois. Le 3 avril dernier, sur la pelouse du Genoa, son but de la 23eme minute avait permis de sauver le point du match nul (1-1). Parfois, malgré ses incroyables performances individuelles, cela ne suffit pas à son équipe d'éviter la défaite.

Vlahovic n'avait inscrit que six buts en Serie A l'an passé



Ce fut le cas dimanche dernier, contre l'Atalanta. Malgré son doublé, c'est bien le club de Bergame qui a eu le dernier mot (2-3). Cette saison 2020-21 semble être la saison de l'éclosion de Dusan Vlahovic. En guise de comparaison, l'an passé ce dernier avait terminé l'exercice avec un total de six buts. Nul doute que ses belles performances devraient lui permettre rapidement de franchir un palier dans sa carrière de footballeur qui s'annonce, à n'en pas douter, prometteuse. En attendant, la saison de Serie A se poursuit et la Fiorentina se déplace sur la pelouse de Sassuolo, ce samedi (18h00), dans le cadre de la 31eme journée du championnat d'Italie.



